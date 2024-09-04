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Сегодня, 07:28

Дана Уайт: «Перейра — чертовски жесткий боец»

Давид Хачатрян
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Глава UFC Дана Уайт отметил, что фанаты любят чемпиона в полутяжелом весе Алекса Перейру (11-2), потому что он готов драться когда угодно и с кем угодно.

«Мое мнение о Перейре — он чертовски жесткий. Он хочет подняться в весе, хочет опуститься в весе... Вот почему люди любят его. Он — тот тип бойца, которого любят люди. Перейра хочет драться со всеми. Мне это только нравится», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Перейра и Халил Раунтри (13-5) подерутся 5 октября на UFC 307 в Delta Center в Юте.

Алекс Перейра
Дана Уайт
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