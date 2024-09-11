Дана Уайт — о конкуренции с Альваресом: «Это пойдет на пользу всем»

Глава UFC Дана Уайт отметил, что он не пытается навредить чемпиону мира по версии WBA, WBC и WBO во втором среднем весе Саулю Альваресу (61-2), решив устроить Noche UFC в один день с его боем.

«Я не стремлюсь причинить вред Канело. Я ценю его как бойца и как человека. У меня нет на него обиды, как и на Эла Хеймона.

Этот турнир станет самым кассовым в истории UFC — ожидается, что сборы составят 22-23 миллиона долларов. MGM гарантирует, что доходы от боя с Канело составят 25 миллионов долларов.

Я уверен, что у Канело все будет хорошо. Он заработает деньги, а мы сделаем свою работу в тот же вечер. И то, что это будет в одну ночь, пойдет на пользу всем", — сказал Уайт Мануку Акопяну.

Noche UFC состоится 14 сентября на UFC 306 в «Сфере» в Лас-Вегасе, США.

Альварес и Эдгар Берланга (22-0) подерутся 14 сентября на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.