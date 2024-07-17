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Сегодня, 11:01

Чимаев: «После завершения карьеры планирую вернуться в Чечню и помогать молодым ребятам»

Давид Хачатрян
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11-й номер рейтинга UFC в среднем весе Хамзат Чимаев (13-0) на Кавказском инвестиционном форуме в Грозном сообщил, что после завершения карьеры хочет помогать молодежи в спорте.

«У меня младшие ребята дома, в республике. Все хотят, чтобы я вернулся после завершения карьеры. Скорее всего, так и сделаю. Буду помогать молодым ребятам продвигаться дальше в своих мечтах», — сказал Чимаев.

Спорстмен снялся с боя с экс-чемпионом в среднем весе Робертом Уиттакером (26-7) из-за болезни. Бой должен был состояться 22 июня на UFC on ABC 6 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Роберт Уиттакер
Хамзат Чимаев
UFC
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