Чимаев: «После завершения карьеры планирую вернуться в Чечню и помогать молодым ребятам»

11-й номер рейтинга UFC в среднем весе Хамзат Чимаев (13-0) на Кавказском инвестиционном форуме в Грозном сообщил, что после завершения карьеры хочет помогать молодежи в спорте.

«У меня младшие ребята дома, в республике. Все хотят, чтобы я вернулся после завершения карьеры. Скорее всего, так и сделаю. Буду помогать молодым ребятам продвигаться дальше в своих мечтах», — сказал Чимаев.

Спорстмен снялся с боя с экс-чемпионом в среднем весе Робертом Уиттакером (26-7) из-за болезни. Бой должен был состояться 22 июня на UFC on ABC 6 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.