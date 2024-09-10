Чимаев — о дю Плесси: «Мы должны вернуть титул нормальным людям»

12-й номер рейтинга UFC в среднем весе Хамзат Чимаев (13-0) высмеял чемпиона в среднем весе Дрикуса дю Плесси (22-2).

«Чувак, мы должны вернуть титул нормальным людям. Этот гей* с титулом — это ненормально. Впервые вижу и слышу об африканском гее», — сказал Чимаев в беседе с Дарреном Тиллом (18-5).

Роберт Уиттакер (26-7) и Чимаев подерутся 26 октября на UFC 308 в Абу-Даби, ОАЭ.

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