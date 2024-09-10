О'Мэлли появился на подкасте Сехудо, высмеял его и ушел

Чемпион UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли (17-1) присоединился к подкасту

Pound 4 Pound, который ведут экс-чемпион в полусреднем весе Камару Усман (20-4) и экс-чемпион в двух весовых категориях Генри Сехудо (16-4).

«Чуваки, как вы знаете, я капец занятой дядька. Так что буду краток. Я пришел сюда по двум причинам. Первая — отдать должное тебе, Камару. Чувак, ты — абсолютная легенда. Вторая — спросить у Генри. Чувак, как ты мог позволить Алджамейну Стерлингу так легко перевести себя в партер? (смеется) Всего хорошего!» — сказал О'Мэлли и вышел из подкаста.

О'Мэлли и Мераб Двалишвили (17-4) подерутся 14 сентября на UFC 306 в «Сфере» в Лас-Вегасе, США.

