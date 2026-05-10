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10 мая, 05:30

Чимаев — Стрикленд: где смотреть онлайн-трансляцию боя в России

Турнир UFC 328 проходит в Ньюарке 10 мая
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press

Турнир по смешанным единоборствам UFC 328 состоится в ночь на воскресенье, 10 мая. Вечер ММА пройдет в спортивном комплексе «Пруденшал-центр» в Ньюарке (США). Время начала турнира — в 00.00 по московскому времени, а основного карда — в 4.00 мск.

В главном событии шоу запланирован титульный бой в среднем весе между российским бойцом, представляющим ОАЭ, Хамзатом Чимаевым и американцем Шоном Стриклендом. Соглавный поединок — титульный в наилегчайшем весе между американским бойцом мьянманского происхождения Джошуа Ваном и японцем Тацуро Таирой.

Трансляция UFC 328 с 1.00 по московскому времени будет доступна на телеканале и сайте «Матч ТВ» (бесплатно), канале «Матч! Боец» и платформе UFC Fight Pass, онлайн-кинотеатрах Okko и «Кинопоиск». С 00.00 мск прямой эфир будет идти на UFC Fight Pass, канале «Матч! Боец» и сайте matchtv.ru (на платной основе).

Хамзат Чимаев&nbsp;&mdash; Шон Стрикленд.Чимаев — Стрикленд, Волков — Кортес-Акоста: онлайн-трансляция UFC 328

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию ивента. Ключевые события и результаты поединков турнира UFC 328 можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе UFC на нашем сайте

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Хамзат Чимаев
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