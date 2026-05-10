Грин задушил Стивенса в поединке на турнире UFC 328

Американский боец Бобби Грин победил соотечественника Джереми Стивенса в поединке на турнире UFC 328 в Ньюарке (США).

Бой в легком весе завершился в первом раунде — 39-летний Грин провел удушающий прием. Он одержал свою 35-ю победу в профессиональных ММА при 17 поражениях и одной ничьей. Еще один бой был признан несостоявшимся.

39-летний Стивенс потерпел 23-е поражение при 29 победах. Еще один бой признали несостоявшимся.

ММА UFC: Грин — Стивенс

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