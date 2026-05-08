Хамзат Чимаев — Шон Стрикленд: прогноз на бой UFC 328

Российский боец Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, и американец Шон Стрикленд проведут титульный бой в среднем весе в главном событии турнира UFC 328. Вечер ММА принимает Ньюарк (США) на арене «Пруденшал-центр». Бой Чимаева и Стрикленда ожидается около 6.00 мск.

Прогнозы на матч

Известный американский подкастер и комментатор UFC Джо Роган встал на сторону Стрикленда.

«Стрикленд — один из лучших бойцов на планете, настоящий чемпион. Шон привык к пятираундовым боям, у него феноменальная выносливость. Шон один из самых жестких парней в ММА. Послушайте меня как эксперта: у него, как мне кажется, одна из лучших защит от тейкдаунов в спорте и недооцененный грэпплинг. У Стрикленда есть реальный шанс... Говорю вам, Шон может победить», — приводит слова Рогана портал Bloody Elbow.

Президент Fight Nights Камил Гаджиев назвал отмену стердауна хорошим промоутерским ходом от Даны Уайта, однако заявил, что конфликта между бойцами быть не может.

«Между Чимаевым и Стриклендом не будет конфликта перед боем. Дана Уайт отменил стердаун? Это крутой промоутерский ход. Дана напоминает, насколько высоко между ними напряжение. Конечно этот бой несравним с Хабибом и Конором по масштабу имен, по нахождению наверху на тот момент, по командной работе, по эпизодам между ними до боя. Я бы пока в один ряд с ними вообще не поставил ни один бой», — процитировал Гаджиева «РБ Спорт».

Коэффициенты букмекеров

Букмекеры считают явным фаворитом Чимаева: котировка на победу Хамзата — 1.12, успех Стрикленда оценивается как 6.70. Ничья идет за 69.00.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий UFC 328. Следить за новостями и результатами боев можно в ленте раздела UFC и в матч-центре ММА на нашем сайте.