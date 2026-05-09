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9 мая, 01:07

Топурия устроил словесную перепалку с Хокитом на пресс-конференции перед турниром UFC в «Белом доме»

Евгений Козинов
Корреспондент

На пресс-конференции перед турниром UFC в «Белом доме» американский боец Джош Хокит начал оскорблять бразильца Алекса Перейру, после чего грузин Илия Топурия заступился за бразильского спортсмена и бросил в американца каким-то предметом.

Между бойцами началась словесная перепалка, в которую пришлось вмешаться работникам службы безопасности. Спустя пару минут Хокита увели со сцены, а Перейра пожал руку Топурии.

28-летний Хокит одержал 9 побед в 9 боях, 38-летний Перейра имеет рекорд 13-3, а 29-летний Топурия — 17-0.

На турнире UFC в Белом доме, который приурочен к 250-летию подписания Декларации о независимости, Хокит проведет бой Дерриком Льюисом, Перейра подерется с Сирилем Ганом, а Топурия — с Гейджи. Турнир пройдет 14 июня 2026 года.

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Алекс Перейра
Илия Топурия
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