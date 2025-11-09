Чимаев считает, что Махачев победит в титульном бою с Маддаленой

Чемпион UFC в среднем весе Хамзат Чимаев прокомментировал предстоящий титульный бой Ислама Махачева с Джеком Делла Маддаленой. Поединок пройдет в ночь на 16 ноября по московскому времени в Нью-Йорке на турнире UFC 322.

«Думаю, победит Ислам. Они оба интересные бойцы. Переход Ислама в другую категорию — это интересно. Я думаю, он будет больше использовать свои навыки борьбы в этом поединке», — цитирует Чимаева Red Corner MMA в социальной сети.

Маддалена является действующим чемпионом UFC в полусреднем весе, эта защита титула станет для него первой. Австралиец завоевал пояс после победы над Белалом Мухаммадом на турнире UFC 315.

Махачев провел четыре успешные защиты чемпионского титула в легком весе, четвертую — на UFC 311 против Ренато Мойкано. После этого россиянин оставил пояс и сменил дивизион.