Соннен: «Надеюсь, Мокаев получит контракт с UFC»

Аналитик и бывший боец UFC Чейл Соннен (31-17) отметил, что Мухаммаду Мокаеву (13-0) следует дать второй шанс.

«Когда человек обладает такой страстью и энергией, но при этом признает свои ошибки и обращается к публике, я чувствую, что ему можно дать шанс.

Я не знаю этого человека лично, но видел его в СМИ. И мне кажется, что он действительно хочет измениться. Я верю, что теперь, когда он осознал свои ошибки, он больше не будет совершать подобных поступков. Посмотрим, что из этого выйдет. Я надеюсь, что он получит контракт с UFC», — сказал Соннен на своем YouTube-канале.

Мокаев победил Манеля Кейпе (19-7) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27). Бой состоялся 27 июля на UFC 304 на Co-op Live в Манчестере, Великобритания.