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Сегодня, 13:05

Махачев: «Умар Нурмагомедов проехался катком по Кори Сэндхагену. Он способен побить любого»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Умар Нурмагомедов.
Фото Global Look Press

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев в интервью телеканалу UDAR поделился впечатлениями о выступлении Умара Нурмагомедова в главном поединке турнира UFC on ABC 7 против американца Кори Сэндхагена.

Россиянин победил Сэндхагена в пятираундовом поединке единогласным решением судей (50-45, 49-46, 49-46).

«Подготовка сказалась в последних раундах. Я видел, что Умар уверенно дышал в 4-5 раунде, и это благодаря подготовке. Умар всем показал, кто говорил, что он не дрался с ребятами из топ-10: он катком проехался по Кори Сэндхагену, он способен побить любого», — сказал Махачев.

Умар Нурмагомедов выиграл все 18 поединков в профессиональной карьере. В следующем бою 28-летний россиянин может встретиться с победителем титульного поединка в легчайшем весе Шон О'Мэлли — Мераб Двалишвили.

Ислам Махачев
Умар Нурмагомедов
UFC
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