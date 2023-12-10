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Сегодня, 10:43

Четыре бойца получили денежные бонусы по итогам UFC Fight Night 233

Давид Хачатрян
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Представитель легчайшего веса UFC Тим Эллиотт (19-13), легковес Насрат Хакпараст (15-5), представитель наилегчайшего веса Парк Хен-сон (8-0) и полутяжеловес Халил Раунтри (13-5) получили денежный бонус в размере 50 тысяч долларов по итогам турнира UFC Fight Night 233.

Все бойцы получили бонус в качестве «Выступления вечера». Бонус за «Бой вечера» не достался ни одному из бойцов.

Турнир UFC Fight Night 233 состоялся 9 декабря на UFC Apex в Энтерпрайзе, США.

Насрат Хакпараст
Тим Эллиотт
Халил Раунтри
UFC
ММА
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