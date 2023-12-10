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Сегодня, 10:30

Сонг Ядонг обратился к Петру Яну: «Я тебя вырублю!»

Давид Хачатрян
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Седьмой номер рейтинга UFC в легчайшем весе Сонг Ядонг (21-7) бросил вызов экс-чемпиону в легчайшем весе Петру Яну (16-5).

«Ян не впечатлен моей победой? Ты свой последний бой вообще проиграл, выглядел просто дерьмово. Очень скоро, в следующем бою, я тебя вырублю. Давай побоксируем. Ты думаешь, что у тебя хороший бокс? Погнали! Посмотрим, у кого самые тяжелые руки в дивизионе. Я иду за тобой!» — сказал Ядонг после боя.

Ян после победы китайского бойца опубликовал в соцсетях зевающий эмодзи.

Ядонг победил Криса Гутьерреса (20-5) единогласным решением судей (50-44, 50-45, 50-45). Бой состоялся 9 декабря на UFC Fight Night 233 на UFC Apex в Энтерпрайзе, США.

Ян в прошлом бою проиграл Мерабу Двалишвили (16-4) единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45). Бой состоялся 11 марта на UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе, США.

Петр Ян
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