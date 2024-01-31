Царукян: «В России мне больше нравятся продукты, чем в Америке»

Четвертый номер рейтинга UFC в легком весе Арман Царукян (21-3) отметил, что еда в России лучше, чем в США.

«В России мне даже больше нравятся продукты, чем в Америке, — сказал Царукян «СЭ». — Потому что здесь я могу достать, допустим, домашнее молоко, домашнее мясо, домашнюю курицу, домашние яйца. А в Америке у меня нет... Ну есть, но надо заморачиваться, это все тяжело, дорого и не до этого. Мне повезло, что у меня отец любит скотоводство, у нас всегда были фермы, коровы, барашки и индюшата. Курица своя, яйца свои, то есть все свое у нас».

Чарльз Оливейра (34-9) и Царукян подерутся 13 апреля на UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США. Победитель боя получит право драться за титул против Ислама Махачева (25-1).