Чэд Мендес: «Альдо дал мне самый сложный бой в жизни. После боя я мочился кровью»

Экс-претендент на титул UFC в легчайшем весе Чэд Мендес (18-5) признался, что экс-чемпион в легчайшем весе Жозе Альдо (32-8), а не экс-чемпион в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-6), дал ему самый сложный бой в карьере.

«Альдо — зверь, — сказал Мендес в интервью MMA Fighting. — Я и по сей день говорю всем, что это был мой самый сложный бой. Все всегда думают, что это был бой с Конором, но это не так. Альдо был другого уровня. Думаю, это отняло у меня около 10 лет жизни, я всегда так говорю. В ту ночь, когда я вернулся в отель, я мочился кровью. Такого со мной не случалось ни на одном из моих боев. Я был сильно избит после того боя».

Мендес проиграл Альдо единогласным решением судей (49-46, 49-46, 49-46). Бой состоялся 25 октября 2014 года на UFC 179 в Рио-де-Жанейро, Бразилия.