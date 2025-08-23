Боец Павлович вышел с российским флагом на поединок UFC Fight Night 257

Российский боец Сергей Павлович вышел на поединок с Валдо Кортесом-Акостой из Доминиканской Республики на турнире UFC Fight Night 257 с российским флагом.

33-летний россиянин 22 августа, в День государственного флага РФ, выходил на сцену с триколором на плечах перед битвой взглядов.

Турнир UFC Fight Night 257 проходит в Шанхае 23 августа.

У Павловича в карьере 19 побед и 3 поражения. Кортес-Акоста в ММА провел 15 боев, в которых одержал 14 побед и потерпел 1 поражение.