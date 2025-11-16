Бокс/ММА
Сегодня, 09:42

Топурия — Махачеву: «Тебе нужны эмоции, которые невозможно натренировать. Ты самое скучное, что есть в этой игре»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Ислам Махачев в бою против Джека Делла Маддалены на UFC 322.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Испанский боец Илия Топурия прокомментировал победу россиянина Ислама Махачева над австралийцем Джеком Делла Маддаленой в главном поединке турнира UFC 322.

Россиянин одержал победу решением судей. Он завоевал пояс в полусреднем весе и стал первым двойным чемпионом UFC из России — ранее 34-летний Махачев был чемпионом в легком весе и оставил пояс ради перехода в другую весовую категорию.

«Джеку нужен целый лагерь, посвященный только борьбе. Какое разочарование, чемпион. Тебе стоит поехать в Грузию и чему-нибудь научиться.

Ислам, тебе нужно то, что невозможно натренировать: эмоции. Ты — самое скучное, что есть в этой игре. С каждым днем я все больше убеждаюсь, что уложу тебя спать» — написал Топурия в соцсетях.

Махачев одержал 28-ю победу в ММА при одном поражении. Маддалена потерпел третье поражение при 18 победах.

