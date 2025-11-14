Бокс/ММА
Сегодня, 07:07

Махачев: «Я никому не отдам свой пояс. Я просто пришел забрать второй»

Павел Лопатко

Российский боец Ислам Махачев в ходе пресс-конференции перед поединком с австралийцем Джеком Деллой Маддаленой на турнире UFC 322 заявил о намерении забрать второй чемпионский титул.

«Я чувствую, что все еще чемпион. Я никому не отдам свой пояс. Я просто пришел забрать второй», — сказал 34-летний россиянин.

Титульный поединок в полусреднем весе между Махачевым и Деллой Маддаленой пройдет в ночь на 16 ноября в Нью-Йорке. Россиянин является действующим чемпионом в легком весе, в профессиональных ММА у него 27 побед и 1 поражение.

У 29-летнего австралийца, чемпиона в полусреднем весе, в карьере 17 побед и 2 поражения.

Джек Делла Маддалена
Ислам Махачев
