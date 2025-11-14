Делла Маддалена заявил, что его бой с Махачевым продлится все 25 минут

Австралийский боец Джек Делла Маддалена в преддверии поединка с россиянином Исламом Махачевым на турнире UFC 322 сказал, сколько он продлится.

«Все 25 минут», — ответил 29-летний боец на соответствующий вопрос в ходе пресс-конференции.

По словам Деллы Маддалены, он полностью готов противостоять борцовскому мастерству 34-летнего Махачева.

Россиянин и австралиец встретятся в Нью-Йорке в ночь на 16 ноября в поединке за титул в полусреднем весе. У Махачева в профессиональных ММА 27 побед и 1 поражение, у его соперника — 17 побед и 2 поражения.