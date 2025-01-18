Терентьев: «Махачев победит Мойкано досрочно»

Вице-президент Союза ММА России Андрей Терентьев в комментарии для «СЭ» оценил шансы бразильца Ренато Мойкано в бою против россиянина Ислама Махачева на UFC 311.

В главном поединке турнира Мойкано заменил Армана Царукяна, который снялся из-за травмы спины.

«В бое Махачева с Царукяном обоих соперников, которые окажут достойное сопротивление друг другу, оценивал равносильно. Сейчас же стопроцентное предпочтение отдаю Исламу. Он победит досрочно», — сказал Терентьев «СЭ».

Поединок Махачев — Мойкано пройдет в ночь с 18 на 19 января.

В соглавном бою вечера в Инглвуде россиянин Умар Нурмагомедов проведет титульный поединок с чемпионом UFC в легчайшем весе американцем грузинского происхождения Мерабом Двалишвили.

Вероника Ольшукова