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Сегодня, 15:55

Экс-чемпион АСА Слипенко сожалеет о снятии Царукяна с UFC 311

Владислав Маслов
Корреспондент
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Российский боец ММА, экс-чемпион АСА Виталий Слипенко высказался о снятии с турнира UFC 311 Армана Царукяна из-за травмы.

«Грустно, что так произошло, но таков спорт — случается всякое. Я слышал, что у Армана какие-то проблемы со спиной. Здоровье всегда важнее, поэтому они приняли абсолютно правильное решение и снялись с поединка. Да, такой расклад принять непросто, но лучше сейчас не рисковать и полноценно восстановиться. Не сомневаюсь, что титульный шанс у Царукяна еще будет», — сказал Слипенко RT.

28-летний армянин должен был подраться с россиянином Исламом Махачевым за титул чемпиона UFC в легком весе, но снялся за 2 часа до взвешивания. Новым соперником Махачева станет бразилец Рентао Мойкано.

Источник: RT
UFC 311
Арман Царукян
Виталий Слипенко
UFC
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