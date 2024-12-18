Борщев проведет бой против Нолана на турнире UFC 312

Российский боец Вячеслав Борщев проведет свой следующий бой 8 февраля в Сиднее (Австралия) на турнире UFC 312.

Соперником 32-летнего россиянина станет австралиец Том Нолан. Их поединок пройдет в легкой весовой категории.

В последнем бою Борщев раздельным решением судей победил перуанца Джеймса Лионтопа на турнире UFC Vegas 96, состоявшемся в конце августа.

Всего на счету Борщева 8 побед, 4 поражения и 1 ничья в профессиональных единоборствах. В активе 24-летнего Нолана 10 побед при одном поражении.