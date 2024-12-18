Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 09:45

Борщев проведет бой против Нолана на турнире UFC 312

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский боец Вячеслав Борщев проведет свой следующий бой 8 февраля в Сиднее (Австралия) на турнире UFC 312.

Соперником 32-летнего россиянина станет австралиец Том Нолан. Их поединок пройдет в легкой весовой категории.

В последнем бою Борщев раздельным решением судей победил перуанца Джеймса Лионтопа на турнире UFC Vegas 96, состоявшемся в конце августа.

Всего на счету Борщева 8 побед, 4 поражения и 1 ничья в профессиональных единоборствах. В активе 24-летнего Нолана 10 побед при одном поражении.

Вячеслав Борщев
Том Нолан
UFC
ММА
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Задержанный по делу об убийстве Кириллова признался в сотрудничестве с Украиной
Фальков рассказал о главных задачах Минобрнауки на 2025 год
Врачей освободили от уголовной ответственности по ст. 238 УК России
Почему Винисиуса назвали лучшим игроком мира и причем тут российские клубы
Биография Владислава Дикиджи: карьера и жизнь российского фигуриста
Навка назвала Авербуха Карабасом-Барабасом в фигурном катании
Популярное видео
«Локомотив» подписал контракт с Рихардом Паником
«Ванкувер» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Россия выиграла КПК. «Трактор» взял американского защитника
Финал Суперниндзя | Сезон 3 | Выпуск 10 — рекордный!
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
Ничья Минакова и Джонсона, Папин нокаутировал Харди
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Калгари» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Баффало» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Хавьер Мендес прокомментировал переход Илии Топурии в легкую весовую категорию

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости