Борщев проведет бой против Нолана на турнире UFC 312
Российский боец Вячеслав Борщев проведет свой следующий бой 8 февраля в Сиднее (Австралия) на турнире UFC 312.
Соперником 32-летнего россиянина станет австралиец Том Нолан. Их поединок пройдет в легкой весовой категории.
В последнем бою Борщев раздельным решением судей победил перуанца Джеймса Лионтопа на турнире UFC Vegas 96, состоявшемся в конце августа.
Всего на счету Борщева 8 побед, 4 поражения и 1 ничья в профессиональных единоборствах. В активе 24-летнего Нолана 10 побед при одном поражении.
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