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Сегодня, 10:04

Богдан Гуськов подерется с Джонни Уокером на UFC 311

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российский и узбекский боец Богдан Гуськов проведет поединок против бразильца Джонни Уокера на турнире UFC 311 в 2025 году.

32-летний Гуськов идет на серии из двух побед. В прошлом бою он одолел Райана Спэнна (21-10) техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 27 апреля на UFC on ESPN 55 в UFC Apex в Парадайсе, США. Всего на счету бойца 16 побед и три поражения.

32-летний Уокер за свою карьеру одержал 21 победу и потерпел 9 поражений.

Богдан Гуськов
Джонни Уокер
UFC
ММА
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