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Павлович: «Джонс — выдающийся спортсмен, но UFC будет делать, как им удобно»

Руслан Минаев
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Россиянин Сергей Павлович поделился мнением о чемпионе UFC Джоне Джонсе, который не защищать титул более одного года.

«Видите, везде бывают свои игры. Джонс — выдающийся спортсмен и так далее. Держит пояс. Сейчас много молодых голодных бойцов, которые готовы драться за титул. Но у UFC свои планы на этот счет. Мы сколько угодно можем сотрясать воздух, а они будут делать так, как им удобно», — цитирует россиянина MMA.Metaratings.ru.

Павлович проведет бой с соотечественником Александром Волковым в соглавном поединке на турнире UFC on ABC 6 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Источник: MMA.Metaratings.ru
Джон Джонс
Сергей Павлович
UFC
ММА
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