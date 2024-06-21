Уиттакер и Алискеров уложились в лимит среднего веса перед турниром UFC on ABC 6

Состоялась официальная процедура взвешивания перед турниром UFC on ABC 6 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Участники главного боя австралиец Роберт Уиттакер и россиянин Икрам Алискеров уложились в лимит среднего веса.

При этом, экс-чемпион показал на весах 84,37 кг (186 фунтов), что является максимально допустимым весом для нетитульных боев, при лимите в 83,9 кг (185 фунтов) для титульных поединков. Вес Алискерова составил — 83,46 кг.