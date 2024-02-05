Боец UFC Салихов заявил, что продолжит драться ради семьи и больного сына

Российский полусредневес UFC Муслим Салихов объяснил, почему продолжит выступать в сильнейшей лиге мира, несмотря на 39-летний возраст и очередное поражение в карьере.

«Путь воина — путь побед и поражений! Тут другого не дано. Всем, кто говорит, что мне пора завязывать, хочу сказать: обо мне, моей семье и моем больном сыне, кроме меня, никто не позаботится. Так что, друзья мои, спасибо за советы, но я продолжу делать то, что я умею делать. Хочу поблагодарить UFC за возможность выступать и зарабатывать на высшем уровне», — написал Салихов в соцсетях.

В последнем поединке, который состоялся в минувшие выходные в турнире UFC Fight Night 235 в Лас-Вегасе, Салихов техническим нокаутом в первом раунде проиграл американцу Рэнди Брауну.

Всего на счету Салихова 19 побед и 5 поражений.