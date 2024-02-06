Магомед Исмаилов: «Написал Токову в личку: «Я это так не оставлю!»

Российский боец Магомед Исмаилов (18-3) заявил, что посмеялся над видеообращением Анатолия Токова (18-3), оставленного в соцсетях. Об этом Исмаилов сказал «СЭ».

— Обращение Толика тебе понравилось?

— Да, я кайфанул. Я люблю, когда так поступают, когда так делают. Почему? Потому что у меня появляется лазейка для продолжения банкета, а так я реально посмеялся. Меня отвлекли тренировочным процессом, не успел оставить комментарий, но сейчас обязательно, выходя из зала, это сделаю, потому как реально он меня повесил, я посмеялся, ну и написал ему в личных сообщениях .

— Ты ему в личку написал?

— Да.

— Что написал?

— Я написал: «Это, конечно, очень смешно, но я это так не оставлю».

— Толик — добряк.

— Однозначно.