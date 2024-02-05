Мокаев подерется с Пересом 3 марта в турнире UFC Fight Night 238

Представляющий Великобританию Мухаммад Мокаев проведет следующий поединок против американца Алекса Переса в турнире UFC Fight Night 238, который пройдет в ночь на 3 марта в городе Энтерпрайз (штат Невада).

Уроженец Дагестана Мокаев на данный момент занимает 8-е место в рейтинге UFC в наилегчайшем весе. Перес — на 7-й строчке в этой же весовой категории.

Мокаев в прошлом бою победил Тима Эллиотта болевым приемом в третьем раунде. Поединок состоялся 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.

Перес идет на серии из двух поражений. В прошлом бою он проиграл чемпиону дивизиона Александру Пантоже болевым приемом в первом раунде. Поединок состоялся 30 июля на UFC 277 в Далласе, США.