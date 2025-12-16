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Федор Емельяненко о переговорах Немкова с UFC: «Все, что от нас зависит, мы сделали»

Илья Андреев
Шеф отдела единоборств
Вадим Немков.
Фото Global Look Press

Федор Емельяненко прокомментировал победу Вадима Немкова над Ренаном Феррейрой в бою за титул чемпиона PFL в тяжелом весе, а также высказался насчет неудачных переговоров Немкова с UFC.

Бой между Немковым и Феррейрой прошел 13 декабря в Лионе. Немков победил удушением ручным треугольником в первом раунде.

— Слава Богу, все прошло хорошо, победили, — сказал Емельяненко в беседе с «СЭ» и ТАСС. — Вадим в принципе все правильно сделал. Был момент, конечно, когда мы перепугались немножко. Все-таки Феррейра большой, мощный, и удар у него сильный. И когда поменялись положениями, и Феррейра оказался сверху... Слава Богу, Вадим вернул положение и уверенно победил.

Вадиму [при попытке сделать рычаг локтя] надо было раньше садиться. Он немножко поосторожничал, мне кажется, и не сел раньше назад. Он чуть подзадержался в этом положении, и Феррейра начал уходить. Болевой потерял немножко плотность, как мне показалось. Мы еще пересмотрим этот бой — и сделаем выводы, проведем работу над ошибками.

Был четкий план на бой — сблизиться, пройти. Вадим был быстрее его в разы. Была установка — не застаиваться на его дистанции. Вадим нарабатывал это, проходил. Что и сделал — без проблем вошел в ближний бой.

— Бой Немкова и Нганну стал бы очень большим событием...

— Дай Бог. У Вадима есть желание побиться с ним. Будем готовиться.

— Как драться с Нганну, чтобы победить?

— Руками и ногами! (смеется). Можно и с Нганну биться. Приезжайте на сборы, посмотрите!

— Есть ли сожаление, что Немков не перешел в UFC?

— Это проблема UFC. Чего жалеть?

— Чтобы славу получить. Чтобы все громыхало.

— Все, что от нас зависит, мы сделали. Это проблема не наша, это проблема UFC.

— Вы после боя с Феррейрой обсуждали с руководством PFL потенциальный поединок Вадима и Нганну?

— Разговор зашел. Вроде как все смотрят положительно, хотят этот бой организовать.

— Как вам атмосфера на турнире во Франции?

— Было здорово. Такое ощущение, что ни в одной стране мира так не реагировали. Может быть, только в Японии, когда «Прайду» уже было 5-7 лет. Такое ощущение было, что футбольные фанаты пришли на бои. Очень болели за Вадима. Больше, чем за Феррейру. За Феррейру как-то... жидко как-то. Кто-то: «Ууу!» Кто-то показывал свое недовольство. А когда Вадим вышел — все с восторгом приняли его.

33-летний Немков одержал 20 побед и потерпел 2 поражения в профессиональной карьере в ММА, еще один поединок признан несостоявшимся. Россиянин был чемпионом Bellator в полутяжелом весе, он четырежды защищал титул. Немков начал выступать в PFL после того, как промоушен выкупил Bellator.

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Вадим Немков
Федор Емельяненко
UFC
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