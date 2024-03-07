Куцелаба считает, что Ян может стать чемпионом UFC

Молдавский боец UFC Ион Куцелаба поделился мнением о перспективах россиянина Петра Яна.

«Я считаю, что Петр способен еще на многое. Он хороший парень, хороший боец и многое доказал. В нашем спорте все бывает. Ребята могут проиграть несколько раз подряд, а потом снова стать чемпионами. Ничего страшного в этом нет», — цитирует Куцелабу MMA.Metaratings.ru.

10 марта на турнире UFC 299 в Майами Ян (16-5) встретится с китайцем Сонгом Ядонгом (21-7-1).