Куцелаба считает, что Ян может стать чемпионом UFC
Молдавский боец UFC Ион Куцелаба поделился мнением о перспективах россиянина Петра Яна.
«Я считаю, что Петр способен еще на многое. Он хороший парень, хороший боец и многое доказал. В нашем спорте все бывает. Ребята могут проиграть несколько раз подряд, а потом снова стать чемпионами. Ничего страшного в этом нет», — цитирует Куцелабу MMA.Metaratings.ru.
10 марта на турнире UFC 299 в Майами Ян (16-5) встретится с китайцем Сонгом Ядонгом (21-7-1).
Источник: MMA.Metaratings.ru
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