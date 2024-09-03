Боец MMA пошел работать в шахты, чтобы прокормить семью, но получил предложение подраться на Contender Series

30-летний боец полулегкого веса Дориан Рамос (8-2) принял решение оставить ММА и отправиться работать на шахту на Аляску или в Неваду, чтобы обеспечить свою семью. Спустя несколько часов он получил приглашение принять участие в Dana White's Contender Series.

«Мой менеджер только что позвонил мне и спросил: «Ты сможешь выступить в понедельник утром?» Я ответил, что готов. Мне было все равно, кто будет моим соперником. Я сказал ему: «Да, давай сделаем это». Я готов сразиться с любым. Для меня важно получить свой шанс. Мы оба окажемся в одной клетке, и посмотрим, кто захочет этого больше.

До того, как мне позвонили, я говорил с женой о том, чтобы уехать из штата и работать в шахтах. Моей семье нужны деньги, и мы не можем жить от зарплаты до зарплаты. Я сказал жене: «Я должен уйти, я должен уйти на следующей неделе». И через час мне позвонили. Это было неожиданно, но я сразу же ответил «да», — сказал Рамос Карлосу Контрерасу Легаспи.

Рамос подерется против Остина Баши (12-0) 3 сентября на Dana White's Contender Series в UFC Apex в Парадайсе, США.