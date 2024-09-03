Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 10:03

Джо Роган назвал Махачева «самым всесторонне развитым бойцом»

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Комментатор UFC Джо Роган считает, что если бы нужно было выбрать самого универсального бойца, то на первое место можно было бы поставить чемпиона в легком весе Ислама Махачева (26-1).

«Если бы вы хотели определить самого всесторонне развитого бойца, то можно было бы упомянуть, например, Макса Холлоуэя или Илию Топурию. Однако, на первое место я бы поставил Ислама Махачева. Он обладает впечатляющей техникой и может отправить соперника в нокаут ударом ногой, как и Джон Джонс. Проблема с Джоном, к сожалению, в травме плеча и неопределенности с переходом в тяжелый вес», — сказал Роган на The Joe Rogan Experience.

Махачев победил Дастина Порье (30-9) сабмишном в пятом раунде. Бой состоялся 1 июня на UFC 302 в Prudential Center в Нью-Джерси, США.

Ислам Махачев
UFC
ММА
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Бен Аффлек и Дженнифер Лопес подали на развод
В Паралимпиаде впервые принял участие трансгендер
Пленный боевик рассказал о потерях ВСУ в Курской области
Актюркоглу еще может перейти в «Спартак», легенда ЦСКА ищет новый клуб. Трансферные новости РПЛ
ХАМАС опубликовало видео с Александром Лобановым и другими погибшими заложниками
Пострадавшая при атаке БПЛА на Саратов женщина умерла в больнице
Популярное видео
Анонс сезона КХЛ: главные фавориты и СКА — сильнее всех?
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Химки» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
От ЦСКА стоит ждать сюрпризов
«Краснодар» разгромил «Локо», ничья «Оренбурга» и «Динамо»: видео голов 1 сентября
«Сочи» — «Тюмень»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Алания»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Балтика»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Дубль Лусиано, победы «Спартака» и ЦСКА: видео голов 7-го тура 31 августа
Артем Лукоянов и Кирилл Петров ушли из «Ак Барса» в «Юнисон»
Папин vs Валера / Джонсон vs Тернер — реванш: прямой эфир
Антон Сизов — об уходе из «Торпедо» из-за Ларионова
Петунин: травма Вовченко, сборы с Разиным, баллоны Крикунова
Разин увел команду с льда после тяжелой травмы Вовченко
«Локомотив» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя
Новости
RSS RSS
Все новости