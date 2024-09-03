Джо Роган назвал Махачева «самым всесторонне развитым бойцом»

Комментатор UFC Джо Роган считает, что если бы нужно было выбрать самого универсального бойца, то на первое место можно было бы поставить чемпиона в легком весе Ислама Махачева (26-1).

«Если бы вы хотели определить самого всесторонне развитого бойца, то можно было бы упомянуть, например, Макса Холлоуэя или Илию Топурию. Однако, на первое место я бы поставил Ислама Махачева. Он обладает впечатляющей техникой и может отправить соперника в нокаут ударом ногой, как и Джон Джонс. Проблема с Джоном, к сожалению, в травме плеча и неопределенности с переходом в тяжелый вес», — сказал Роган на The Joe Rogan Experience.

Махачев победил Дастина Порье (30-9) сабмишном в пятом раунде. Бой состоялся 1 июня на UFC 302 в Prudential Center в Нью-Джерси, США.