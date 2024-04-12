Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 09:50

Хилл — о бое на UFC 300: «Я вырублю Перейру, не сомневайтесь в этом. Он ляжет спать»

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джамал Хилл заявил, что попытается досрочно завершить бой с чемпионом Алексом Перейрой на турнире UFC 300.

«Не сомневайтесь, я здесь, чтобы вырубить его. Я вижу только один вариант — он должен лечь спать. Он поставил меня на четвертое место в своем списке сложнейших соперников? У меня нет с этим проблем. Он выйдет и все увидит. Вы знаете, как я дерусь», — сказал Хилл на пресс-конференции.

Перейра и Хилл возглавят UFC 300, который состоится в ночь на 14 апреля на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Алекс Перейра
Джамал Хилл
UFC
ММА
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Спортивный директор «Спартака» устроил закрытую встречу с журналистами
Биография Павла Котова: карьера и жизнь российского теннисиста
Стало известно о гибели адвоката Чикатило под Луганском
Судье порезали лицо, Голышев вышел в лидеры среди бомбардиров. Что случилось в матче «Металлург» - «Автомобилист»
ФСБ рассекретила архив об уничтожении группы французов под Брянском
Депутаты ЕП отказались закрыть уже потраченный бюджет ЕС за 2022 год из-за Киева
Популярное видео
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Тампа-Бэй» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
Со следующего сезона в чемпионате КХЛ снова будет пять легионеров
«Сент-Луис» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Магнитка» уступила «Автомобилисту» в четвертом матче серии
«Колорадо» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Мыльников, Дер-Аргучинцев, Дронов: вылет «Трактора»
Шалунов: травма Фукале, ответ Заварухину, «Локомотив» в финале
«Локомотив» вышел в финал Кубка Гагарина
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
Продолжит ли работу в лиге главный арбитр Алексей Анисимов?
«Миннесота» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
Гатиятулин отказался от предложения «Сибири» и возглавит «Ак Барс»
Материалы сюжета: UFC 300: дата и место проведения — кард боев и кто выступит из звезд
Царукян: «Я должен стать чемпионом UFC до 37 лет»
Шаблий о бое Оливейра — Царукян: «Я бы раздергивал Чарльза и через финты проваливал»
Бо Никал: «В борьбе у меня преимущество над Хабибом. Но в грэпплинге было бы конкурентно»
Боец UFC Бо Никал: «Схватка с Садулаевым? У меня есть шансы победить кого угодно»
Никал: «Грустно видеть, как Садулаева не пускают на Олимпиаду»
Американский боец UFC Бо Никал заявил о желании провести бой с Шарой Буллетом
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

UFC 300: где покажут и как смотреть бои турнира в прямом эфире
Новости
RSS RSS
Все новости