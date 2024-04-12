Гейджи: «Холлоуэй — настоящий воин. Мы выйдем в октагон и будем рубиться»

Второй номер рейтинга UFC в легком весе Джастин Гейджи поделился ожиданиями от боя с экс-чемпионом полулегкого дивизиона Максом Холлоуэем на турнире UFC 300.

«Он настоящий воин. Я с удовольствие смотрю все его бою. Более того, я просто заряжен выступить на этом турнире. Энергия на арене будет нереальной и у меня идеальный партнер для этого. Мы выйдем и будем рубиться. Наша работа сломать друг друга, и для этого мы здесь», — сказал Гейджи на пресс-конференции.

Гейджи и Холлоуэй подерутся за титул BMF в ночь на 14 апреля на UFC 300, который состоится на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.