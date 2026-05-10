Волков победил Кортеса-Акосту на турнире UFC 328

Российский боец Александр Волков победил доминиканца Валдо Кортеса-Акосту в поединке на турнире UFC 328 в американском Ньюарке.

Бой в тяжелом весе продолжался все три раунда и завершился победой Волкова единогласным решением судей (30:27, 29:28, 29:28).

37-летний Волков в профессиональных ММА одержал 40 побед при 11 поражениях. У 34-летнего Кортеса-Акосты три поражения при 17 победах.

В предыдущем поединке Волков в октябре 2025 года нанес поражение бразильцу Жаилтону Алмейде на турнире UFC 321 в Абу-Даби.

ММА UFC: Волков — Кортес-Акоста

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