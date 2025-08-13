Бокс/ММА
13 августа, 17:15

Джон Джонс заявил, что тяжеловесы боятся Чимаева

Сергей Ярошенко

Бывший двойной чемпион UFC в тяжелом и полутяжелой весе Джон Джонс прокомментировал лестные слова в свой адрес от Хамзата Чимаева.

Ранее Чимаев заявил, что считает американца самым устрашающим бойцом ММА.

«Это круто, круто. Очень крутой комплимент от Хамзата. Я его большой фанат. Не думаю, что у него была какая-то причина расхваливать меня или быть скромным. Ему это не нужно. Имею в виду, что тяжеловесы тоже боятся Хамзата. И то, что он уважает меня, это действительно много значит. Это много говорит о его характере», — цитирует Джонса Red Corner MMA.

17 августа Чимаев встретится с южноафриканцем Дрикусом Дю Плесси в поединке за пояс в среднем весе на турнире UFC 319 в Чикаго.

Джон Джонс
Хамзат Чимаев
UFC
