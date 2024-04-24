Белал Мухаммад рассказал, как побьет Леона Эдвардса

Второй номер рейтинга UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад (23-3) рассказал, каким он видит поединок против чемпиона дивизиона Леона Эдвардса (22-3).

«Я представляю, как выхожу и разрываю его на части боксом в первом раунде, затем во втором раунде я начинаю бить его ногами и наносить удары по корпусу, затем в третьем раунде я начинаю прижимать его к клетке и наносить удары локтями. В перерывах между раундами мой тренер говорит мне прекратить играть с едой, но я не слушаю, и затем в четвертом раунде я провожу тейкдаун и начинаю делать сабмишены, он начинает вырываться, но потом я отпускаю его. Слышу, как его тренер кричит волшебные слова из угла. Тогда я облизываю губы и указываю на землю, как Макс Холлоуэй, и Леон смотрит на меня в страхе. Тогда я делаю тейкдаун и выигрываю 50-42 на всех трех судейских записках», — написал Мухаммад в соцсети X.

Мухаммад в прошлом бою одолел Гилберта Бернса (22-6) единогласным решением судей (50-45, 49-46, 49-46). Поединок состоялся 6 мая 2023-го на UFC 288 в «Пруденшал-центр» в Ньюарке, США.