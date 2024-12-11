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Сегодня, 14:15

Бадаев: «Бой Волкова и Гана не тот случай, чтобы говорить «ограбление»

Камила Абдурахманова
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Вице-президент ACA Асланбек Бадаев признался, что на эмоциях заявил о том, что Александра Волкова ограбили в бою с Сирилом Ганом.

«Первые два раунда были туда-сюда, но мне все-таки показалось, что второй и третий раунды забрал Волков. Если говорить в ключе «ограбления», такого не было. Это были равные раунды. Вероятно, где-то получше мог бы быть Ган. Но мое первое впечатление было таково, что я оказался возмущен, когда подняли руку Гану. Но с учетом реакции тех, кто в том числе был там, судьи, отдавшего победу Волкову, мы говорим о том, что как минимум результат боя был противоречивым. Но ставить в заголовок «ограбление»... Нет, не тот случай», — сказал Бадаев MMA.Metaratings.ru.

8 декабря в Лас-Вегасе в турнире UFC 310 российский боец тяжелого веса Александр Волков проиграл французу Сирилу Гану раздельным решением судей.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Александр Волков
Сирил Ган
UFC
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