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Сегодня, 12:23

Айан Гарри угрожает подать в суд на Шона Стрикленда

Давид Хачатрян
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Айана Гарри с семьей.
Фото Соцсети

Действующий чемпион UFC в среднем весе Шон Стрикленд (28-5) начал длинную тираду в соцсетях, раскритиковав 10-го номера рейтинга в полусреднем весе Айана Гарри (13-0) и высмеяв его жену.

«Я никогда не говорю о девушках бойцов, но это все неправильно, — сказал Стрикленд в соцсетях. — Мне жаль Гарри, потому что его девушка — суккуб [демон похоти и разврата]. Я помню, как встретил тебя с этой девчонкой в Нью-Йорке, и уже тогда подумал, что с ней что-то не так. То, как она ходила, говорила, и вела себя. Теперь я знаю, что тебе 26 лет, а ей 40. Ее бывший муж живет с вами, ты взял его фамилию. Черт возьми, она написала книгу о том, как стать ######. Тебе нужно бежать, бро! Горячих девчонок пруд пруди — мы дадим тебе двух ринг-герлз сразу, бро. Ты должен разрубить этот узел — я поддерживаю тебя, ММА-сообщество поддерживает тебя. Сделай все правильно, Гарри».

Вскоре после этих заявлений ирландский боец написал Стрикленду в личные сообщения в соцсетях.

«Если ты продолжишь распространять эту ложь, то тем самым ты участвуешь в преследовании и дискредитации личности. Было бы разумно удалить эти заявления. Шон, то, что ты делаешь — это распространение ненависти, лжи и домогательств. Я тебя предупредил», — написал Гарри Стрикленду.

«Я не юрист, я просто парень, который хочет тебе помочь, — ответил ему Стрикленд. — Подашь на меня в суд? Становись в очередь, придурок. Я бы начал тебя уважать больше, если бы ты угрожал меня побить». Позже чемпион UFC добавил: «Ты что, родился без мешка с яйцами или тебе жена их удалила? Трус».

Стрикленд в прошлом бою победил Исраэля Адесанью (24-3) единогласным решением судей (49-46, 49-46, 49-46) и стал новым чемпионом UFC. Бой состоялся 9 сентября на UFC 293 в Сиднее, Австралия.

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