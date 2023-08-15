Боб Арум: «Ломаченко вернется на ринг в 2024 году»

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (17-3) не вернется на ринг до конца года.

«Ну, вы знаете, он очень высоко котируется во всех организациях, так что в конце концов он будет драться за титул в легком весе. Я думаю, что сейчас его мысли заняты не боем, он очень разочарован оценкой судей в бою с Хэйни. Так что я думаю, что мы, скорее всего, увидим Ломаченко на ринге в следующем году», — сказал Арум в интервью Fight Hub TV.

Девин Хейни (30-0) победил Ломаченко единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113). Поединок состоялся 20 мая на «MGM Grand Garden» в Лас-Вегасе, США.

