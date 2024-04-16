Арман Царукян стал первым номером рейтинга UFC в легком весе

Российский боец армянского происхождения Арман Царукян (22-3) поднялся на первую строчку рейтинга UFC в легком весе после победы над экс-чемпионом в легком весе Чарльзом Оливейрой (34-10) на UFC 300. До боя с Оливейрой Царукян находился на четвертой позиции в рейтинге дивизиона.

Царукян победил Оливейру раздельным решением судей (28-29, 29-28, 29-28). Бой состоялся 13 апреля в основном карде UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.