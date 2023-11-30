Царукян: «Вартанян ждет возможности запрыгнуть в UFC на бой на коротком уведомлении»

Восьмой номер рейтинга UFC в легком весе Арман Царукян (20-3) сообщил, что победитель Гран-при ACA в легком весе Эдуард Вартанян (25-4) вскоре может дебютировать в UFC.

«Сейчас он мне не помогал в подготовке. Планирует приехать на мой бой и поддержать меня. Переговоры с UFC ведутся. Насколько я знаю, он ждет замены, чтобы запрыгнуть на бой на коротком уведомлении», — сказал Царукян Meta MMA.

Вартанян победил Артема Резникова (24-7) техническим нокаутом в третьем раунде и выиграл Гран-при в легком весе. Бой состоялся 16 июня на ACA 159 в Сочи.