Дариуш: «Царукян более сложный соперник, чем Порье»

Четвертый номер рейтинга UFC в легком весе Бенеил Дариуш (22-5) рассказал, что ему предлагали бой с экс-временным чемпионом Дастином Порье (29-8), добавив, что восьмой номер рейтинга Арман Царукян (20-3) опаснее, чем «Бриллиант».

«Мне позвонили и предложили бой с Порье. Я ответил: «Да, конечно. Мой вес в норме, я сейчас нахожусь в лагере, и я могу провести бой с Дастином». И они сказали: «Хорошо, мы свяжемся с вами». Потом они позвонили мне снова и сказали: «Хорошо, как насчет боя с Порье 2 декабря?» Я ответил: «Хорошо». Потом я просто ждал, но ничего не вышло.

Если говорить о популярности, то я бы выбрал Дастина Порье. Если мы говорим о том, кто является более сложным испытанием, то я бы выбрал Армана Царукяна. Это мое мнение. Так что, если честно, я очень рад, что буду драться с Царукяном. Я всегда буду выбирать того, кто сложнее. Это моя цель».

Царукян и Дариуш подерутся 2 декабря на турнире UFC Fight Night 233 в Остине, США. Бой станет главным событием вечера и пройдет в формате пяти раундов.