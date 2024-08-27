Анкалаев: «Я снесу Перейре подбородок, он у него слабый»

Второй номер рейтинга UFC в полутяжелом весе Магомед Анкалаев (18-1) обратился к чемпиону в полутяжелом весе Алексу Перейре (11-2) с требованием пояснить, когда он отказался с ним драться.

«Алекс Перейра, скажи мне, пожалуйста, в каком именно случае я не согласился на бой с тобой? Я собираюсь отправить Ракича в нокаут, а после этого я снесу тебя, особенно твой подбородок, потому что он у тебя слабый», — написал Анкалаев в соцсети X.

Анкалаев и Александр Ракич (14-4) подерутся 26 октября на UFC 308 в Абу-Даби, ОАЭ.

Перейра и Халил Раунтри (13-5) подерутся 5 октября на UFC 307 в Delta Center в Юте.