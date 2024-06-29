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Андрей Орловский — Мартин Будай: время начала и где смотреть бой UFC 303

Орловский проведет поединок против Будая на турнире UFC 303 30 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Андрей Орловский.
Фото Global Look Press

Белорусский боец Андрей Орловский и словак Мартин Будай проведут поединок в тяжелом весе на турнире UFC 303 в ночь с 29 на 30 июня. Вечер ММА пройдет на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе, штат Невада (США). Начало боя Орловский — Будай ожидается в 02.00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция UFC 303. В прямом эфире трансляцию турнира в полном объеме покажут на телеканале «Матч! Боец» и на официальной платформе UFC Fight Pass. Основной кард можно смотреть в эфире «Матч ТВ».

45-летний Орловский в последнем своем поединке на UFC Fight Night 234 13 января проиграл Валдесу Кортесу-Акосте единогласным решением судей.

32-летний Будай предыдущий раз выходил в октагон 16 декабря 2023 года. Тогда на UFC 296 словак проиграл Шамилю Газиеву техническим нокаутом во втором раунде.

UFC: новости и обзоры поединков, рекорды и интервью бойцов, видео и фото, статистика и результаты турниров

Андрей Орловский
Мартин Будай
UFC
ММА
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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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