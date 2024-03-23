Корешков: «Тяжело говорить о перспективах Яна в UFC, потому что его бой пройдет нескоро»

Одноклубник Александра Шлеменко Андрей Корешков оценил бой Петра Яна (17-5) против Сонга Ядонга (21-8-1) на турнире UFC 299.

«Бой у Петра был тяжелый. Он выиграл тяжело, получил травму. У него порвана передняя крестообразная связка. Он прооперировался, и его ждет очень долгое восстановление. Думаю, что если мы увидим его в этом году, будет интересно посмотреть, как он восстановится после травмы. А так молодец, что выиграл и вернулся на победную тропу, но тяжело говорить о его перспективах, потому что следующий его бой состоится уже не скоро», — приводит слова Корешкова MMA.Metaratings.ru.

9 марта Ян победил единогласным решением судей китайца Ядонга и прервал серию из трех поражений подряд. После боя Ян перенес операцию на колене.