Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

23 марта, 11:54

Корешков: «Тяжело говорить о перспективах Яна в UFC, потому что его бой пройдет нескоро»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Одноклубник Александра Шлеменко Андрей Корешков оценил бой Петра Яна (17-5) против Сонга Ядонга (21-8-1) на турнире UFC 299.

«Бой у Петра был тяжелый. Он выиграл тяжело, получил травму. У него порвана передняя крестообразная связка. Он прооперировался, и его ждет очень долгое восстановление. Думаю, что если мы увидим его в этом году, будет интересно посмотреть, как он восстановится после травмы. А так молодец, что выиграл и вернулся на победную тропу, но тяжело говорить о его перспективах, потому что следующий его бой состоится уже не скоро», — приводит слова Корешкова MMA.Metaratings.ru.

9 марта Ян победил единогласным решением судей китайца Ядонга и прервал серию из трех поражений подряд. После боя Ян перенес операцию на колене.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Андрей Корешков
Петр Ян
Сонг Ядонг
UFC
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
De Telegraaf: Россия запросила экстрадицию Промеса из-за налогового мошенничества
Виталий Минаков победил Оли Томпсона на турнире в Москве
В ЛНР восстановили более 3,5 тыс. объектов после ее вхождения в состав России
Братский финал «Авто» и «Трактора»? Опыт «Магнитки»? Новый чемпион? Полуфинал Кубка Гагарина-2024: пары, расписание, прогнозы
В Госдуме предложили индексировать зарплаты в двойном размере от уровня цен
В МИД Армении заявили об отсутствии намерения вступать в НАТО
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Спарринг-партнер Яна: «Петр может разложить О'Мэлли по полочкам»

Корешков: «В стойке Порье может составить конкуренцию Махачеву»
Новости
RSS RSS
Все новости