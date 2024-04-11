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Сегодня, 14:45

Американский боец UFC Бо Никал заявил о желании провести бой с Шарой Буллетом

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
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Американский боец UFC в среднем весе Бо Никал в интервью «СЭ» поделился мнением о дебюте Шарабутдина Магомедова (Шары Буллета) в UFC и сообщил, что хотел бы провести поединок с россиянином.

— Я смотрел его прошлый бой, — сказал Никал «СЭ». — Знаешь, я думаю, он жесткий боец, он боец с динамичной ударкой, дерется в захватывающем стиле. Что касается меня, я бы хотел провести с ним бой в будущем. Думаю, очевидно, что у него сильная база ударной техники. У меня сильная борцовская база, поэтому было бы интересно посмотреть, как пройдет этот бой.

— А что думаешь о его борьбе?

— По мне его борьба не очень высокого уровня, просто потому что Бруно Силва мог повалить его на землю и контролировать. Но у него есть опасные оружия на земле — он выбрасывает локти, делает что-то такое. Но он ударник, верно? Его сила в ударке, все это знают, и я полагаю, что он работает над своей борьбой, и у него много хороших спарринг-партнеров и тренеров, которые ему в этом помогают.

— Шара, возможно, лишился соперника на турнире 22 июня в Рияде. В случае быстрой победы над Брандейджом готов побиться с Буллетом?

— Да, я чувствую, что точно готов. В данный момент я не знаю, подойдет ли мне этот график просто потому, что я ставлю в приоритет свою карьеру и свои тренировки. И если это бой на замену в последнюю минуту, знаешь, я больше заинтересован в боях, где у меня есть полный лагерь, как и у моего соперника, чтобы он подготовился ко мне.

— Может, твоим следующим соперником с полным лагерем станет Шара Буллет? Если он подождет.

— Да, это было бы отлично.

В ночь на 14 апреля Бо Никал проведет бой против Коди Брандейджа на турнире UFC 300. Планируется, что Шара Буллет встретится с украинцем Игорем Потерей на UFC Fight Night в Саудовской Аравии 22 июня, однако Потеря также принял поединок против Мишеля Перейры на UFC 301, который состоится 4 мая. Об отмене поединка Магомедова и Потери не сообщалось, тренер россиянина Гор Азизян сказал «СЭ», что бой остается в силе.

Полностью интервью Бо Никала читайте на сайте «СЭ»

Бо Никал
Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет)
UFC
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