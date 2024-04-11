Бо Никал: «В борьбе у меня преимущество над Хабибом. Но в грэпплинге было бы конкурентно»

Американский боец UFC и трехкратный чемпион первого дивизиона NCAA по вольной борьбе Бо Никал в интервью «СЭ» рассказал, как прошла бы его схватка по грэпплингу против Хабиба Нурмагомедова.

— Ты говорил, что победил бы Хабиба по вольной борьбе. А если бы схватка была по грэпплингу?

— Да, правила грэпплинга — это совершенно другая, дерзкая игра, — сказал Никал «СЭ». — Я думаю, это будет чрезвычайно конкурентно и, вероятно, будет лучшим набором правил для нас, чтобы соревноваться друг с другом. Это было бы очень весело. Он отличный боец и потрясающий талант. Я думаю, очевидно, что у меня есть преимущество в борьбе, а если бы это были соревнования по самбо, нужно отдать преимущество ему, но грэпплинг, вероятно, будет самым конкурентным сценарием, это было бы весело.

В ночь на 14 апреля Бо Никал проведет бой против Коди Брандейджа на турнире UFC 300. Американец провел в UFC два поединка, оба выиграл в первом раунде. Профессиональный рекорд Никала — 5-0.

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