Али Абдель-Азиз: «Анкалаев — лучший полутяжеловес в UFC»

Известный MMA-менеджер и основатель компании Dominance MMA Management Али Абдель-Азиз уверен, что второй номер рейтинга UFC в полутяжелом весе Магомед Анкалаев (18-1) — лучший боец дивизиона.

«Очевидно, что Анкалаев — лучший полутяжеловес в UFC. Чемпион [Алекс Перейра] - прекрасный боец, но есть причина, по которой он не выходит с Магой в октагон. Однако этому скоро придет конец, и мы будем терпеливы в ожидании этого момента», — написал Абдель-Азиз в соцсети X.

Анкалаев победил Джонни Уокера (21-8) техническим нокаутом во втором раунде. Поединок состоялся 13 января в UFC Apex в Парадайсе, США.